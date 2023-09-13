Десятилетиями работала в кадре: куда пропала одна из самых красивых ведущих на НТВ

Татьяна Миткова десятилетиями работала на телевидение. Ее профессиональный путь начался в 17 лет. Многим зрителям и коллегам она запомнилась тем, что отказывалась сообщать с экрана новости, с которыми была не согласна. Начиная с 2000-х, Миткова стала все реже появляться в кадре. В настоящий момент журналистку уже не увидишь на телеэкране. Оказалось, что она продолжает работать, но за кадром, пишет StarHit.

В жизни Митковой был момент, когда она была вынуждена уволиться с любимого телеканала и на время пропасть. Татьяна сделала это в знак протеста. На НТВ тогда назрел раскол, который удалось преодолеть лишь с новой администрацией. Затем на канал вновь пришла журналистка. Однако уже в то время телеведущая не хотела возвращаться на экран. Ее занимали дела, происходящие за кадром.

В 2011 году Татьяна вернулась в эфир в передаче «Сегодня. Итоги». Затем пару лет она снова не появлялась в кадре. Напомнила о себе Миткова, лишь появившись ненадолго в «НТВ-видении». При этом женщину называли легендой телевиденья и одной из самых красивых ведущих. Но сама журналистка довольно прохладно относилась к себе.

В 2018 году звезда НТВ могла уйти на пенсию, но возглавила проект «Крутая история». Через три года вышел последний выпуск передачи и телеведущая окончательно пропала. Но позже выяснилось, что она никуда не уходила с телеканала. Миткова продолжала работать за кадром.

«Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею. И свою работу всегда любила и до сих пор не воспринимаю ее как обязанность: отбыть неделю, быстрее бы выходные, а потом отпуск», — рассказала Татьяна.

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