«Надежда умирает последней»: Собчак не выходит на связь с близкими Техника после обещания помочь с похоронами

Сын художника Никаса Сафронова Лука признался, что журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь после того, как получила интервью с экс-женой рэпера Паши Техника. Ева делилась, что согласилась на беседу только ради того, чтобы ее бывшему супругу оплатили место на кладбище, однако помощь от телеведущей она так и не получила.

По словам Луки, Ксения действительно пообещала постараться помочь с похоронами, но сейчас никто связаться с ней не может. Организацией и оплатой прощания полностью занимается Сафронов, который был другом Паши. На данный момент у рэпера нет места на кладбище.

«Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами», - рассказал Лука StarHit.

Отметим, что похороны Паши Техника состоятся 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище. Сафронов рассказал, что решает вопрос с отпеванием, так как не каждая церковь способна вместить пять тысяч человек.

Ранее экс-жена Паши Техника призналась, что рэпер мечтал умереть от наркотиков.