Лолита Милявская воссоединилась с 25-летней дочерью ради важного повода

60-летняя певица Лолита Милявская воссоединилась с 25-летней дочерью на Пасху. Звезда показала в соцсетях, как проводит время с наследницей.

Напомним, что у артистки есть единственная дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой Аллой Дмитриевной Никифоровой в Болгарии. Лолита купила там дом, куда часто старается приезжать. Она говорит, что любит проводить время с семьей и заниматься хозяйством.

В честь Пасхи родственницы воссоединились и поздравили поклонников с праздником. Милявская предстала в черном джемпере и стильном тренче шоколадного цвета. На звезде были эффектные серьги. Ее дочь примерила черные брюки и джинсовую куртку. Семья выглядела счастливой.