Лолита Милявская воссоединилась с 25-летней дочерью ради важного повода
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60-летняя певица Лолита Милявская воссоединилась с 25-летней дочерью на Пасху. Звезда показала в соцсетях, как проводит время с наследницей.
Напомним, что у артистки есть единственная дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой Аллой Дмитриевной Никифоровой в Болгарии. Лолита купила там дом, куда часто старается приезжать. Она говорит, что любит проводить время с семьей и заниматься хозяйством.
В честь Пасхи родственницы воссоединились и поздравили поклонников с праздником. Милявская предстала в черном джемпере и стильном тренче шоколадного цвета. На звезде были эффектные серьги. Ее дочь примерила черные брюки и джинсовую куртку. Семья выглядела счастливой.
«Всех с праздником! Целуем всех подписчиков три раза! Всех моих подписчиков: Христос воскресе. Воистину воскресе! Мы с Евочкой уже вохристосовались», — поделилась певица.
Фанаты написали множество добрых слов. К ним присоединились актриса Екатерина Скулкина, дизайнер Игорь Гуляев и другие коллеги.
Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров устроили публичную перепалку в эфире шоу «Новая Фабрика звезд». Артисты начали спорить во время обсуждения одного из музыкальных номеров.