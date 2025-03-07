Получила благословение: Анастасия Волочкова выступила с песней Аллы Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова выступила с песней певицы Аллы Пугачевой на своем творческом вечере. Видео исполнения композиции танцовщицей опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Не так давно экс-прима Большого театра решила пробовать свои силы в вокале. Причем она не только записывает треки, но и поет песни в живую. Так, она исполнила композицию «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. По признанию Волочковой, ей позволила с ней выступить Алла Пугачева.

«На исполнение этой песни меня благословила Алла Пугачева», - заявила Анастасия.

Напомним, что Алла Пугачева уже несколько лет не живет в России. После начала СВО она уехала из страны и перебралась в Израиль вместе с мужем и детьми. В Москву за это время она возвращалась лишь несколько раз, но о том, что Примадонна приедет насовсем, речи не идет.

К слову, за границей Пугачева вновь запела. К своему юбилею она выпустила альбом, в который вошли как старые композиции, так и новые. Однако ни один свежий трек не стал хитом.

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