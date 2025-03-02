«Аж истерика началась!»: Волочкова рассказала о необычном подарке на 8 марта

Анастасия Волочкова вспомнила, как получила необычный подарок на 8 марта. Вместо традиционного букета цветов балерина обнаружила в подарочной коробке с красивым бантом котенка шотландской вислоухой породы.

По словам Волочковой, она сначала испугалась, приняв пушистое содержимое за что-то другое.

«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка», — поделилась артистка с «Общественной службой новостей».

Роскошного питомца звезда решила назвать Снежком из-за ее белой мордочки. Бывшая прима Большого театра отметила, что котенок стал лучшим подарком на 8 марта. Она описала его как «прекрасное мурлыкающее чудо». Однако местонахождение кошки в настоящее время балерина не уточнила.

В апреле в семье Волочковой случится важное событие. 19-летняя дочь звезды выходит замуж за избранника Никиту. Свадьба пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Балерина вовсю готовится к торжеству и уже подготовила роскошный наряд.

Ранее балерина рассказала, из чего состоит ее основной заработок. Основной доход звезда получает за участие в телевизионных программах.