«Меня собрали по частям»: Филипп Киркоров прокомментировал свои полуобнаженные фото

Король российской эстрады Филипп Киркоров в последнее время все чаще поражает своих поклонников.

Если раньше делал он это скандальными выходками, сейчас - внимание общественности привлечено невероятными изменениями, происходящими с его внешностью.

Недавно в интернете появились кадры полуобнаженного Филиппа Бедросовича, где видно, как на его теле намечены следы предстоящих хирургических операций.

Известно, что ответственность за изменения во внешности Киркорова возложена на плечи одного из лучших пластических хирургов страны, Тимура Хайдарова.

Недавно он также прокомментировал работу со звездой, отметив, что сейчас музыкант находится на стадии заживления швов.

Сам Киркоров рассказала о завирусившихся в сети кадрах так:

«Через пару месяцев мне исполнится 56, но мне всегда будет 33. Потрясающий пластический хирург собрал меня практически по частям и привёл в такую форму, в которой я достойно смогу выйти на сцену Кремлёвского дворца».