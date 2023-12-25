Получил серьезные травмы: Филипп Киркоров столкнул охранника со сцены во время концерта

Певец Филипп Киркоров столкнул на своем концерте в Москве охранника со сцены, из-за чего тот получил серьезные травмы. Оставлять просто так этот случай мужчина не намерен, поэтому уже подал заявление в полицию. Об этом сообщает «Царьград».

По информации источника, во время одного из выступлений в столице исполнитель «убрал» человека со сцены, посчитав, что он мешает ему пройти. Охранник упал со сцены и получил травмы разной степени тяжести, в том числе он повредил спину и был вынужден согласиться на госпитализацию.

Также в СМИ отметили, что произошедшее было зафиксировано на камеру. В видео видно, как Филипп толкнул мужчину, после чего что-то ему выкрикнул, обернувшись. Пострадавший теперь хочет добиться справедливости, поэтому обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

К слову, раньше уже неоднократно появлялась информация о том, что иногда Киркоров позволяет себе вести себя неподобающе с персоналом. Так, по словам блогера Рустама Солнцева, однажды в США Филипп тоже толкнул пожилого охранника, после чего тот скончался.

Ранее Филипп Киркоров признался, что отказался играть нечисть в шоу Татьяны Навки из-за проклятия.