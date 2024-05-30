Получил серьезную травму: блогер Илья Варламов* заплатил 48 тысяч рублей за осмотр доктором

Российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом в перечень иноагентов на территории РФ) заплатил на отдыхе в Европе 500 евро за консультацию и осмотр врача. Он обратился за помощью после падения с велосипеда.

Блогер пожаловался на стоимость оказания медицинской помощи в Европе в своем Telegram-канале. Он написал, что катался на велосипеде и серьезно травмировался — у россиянина диагностировали перелом шейки бедра.

Страховки у Варламова* не было, поэтому за оказание всех медицинских услуг он платил из своего кармана. 500 евро, или 48 тысяч рублей, тревел-блогер отдал лишь за осмотр, еще столько же он заплатил за первую ночь в больнице.

В настоящий момент россиянин по-прежнему восстанавливается. Ему необходимо соблюдать постельный режим.

Ранее суд зарегистрировал протокол на блогера Илью Варламова* за дискредитацию ВС РФ. Теперь ему грозит штраф.

*внесен Минюстом в перечень иноагентов на территории РФ