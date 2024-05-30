На Илью Варламова* составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* (признан иноагентом на территории РФ) за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд зарегистрировал протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Теперь блогеру грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Причина подачи протокола в настоящий момент не раскрывается. Дату его рассмотрения пока не назначили.

Стоит отметить, что до этого суды уже штрафовали Варламоваза нарушения закона об иноагентах. Блогера признали иностранным агентом 23 марта минувшего года. По версии Минюста, Варламов распространял публикации иноагентов. Сам он находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что рэперу Noize MC** (настоящее имя Иван Алексеев, признан иноагентом на территории РФ) грозит уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах.

*(признан иноагентом на территории РФ)