«Получил по полной»: почему экс-муж Седоковой Тимма не вернулся в Латвию

Тело умершего в Москве Яниса Тиммы транспортируют в Латвию, где родился и вырос баскетболист. Знакомые экс-мужа Седоковой признаются, что его ненавидели за отъезд из страны и вряд ли бы приняли обратно.

Один из жителей Латвии рассказал, что раньше Яниса осуждали за отъезд из страны. Латышам нельзя открыто сотрудничать с российскими компаниями, однако многие делают это скрытно — открыто об этом говорить бояться.

«Тимма был на виду, он единственный, кто послал всех, пошел против общественного мнения, играл в России, за что получил по полной. Его без конца полоскали в СМИ», — приводит слова одного из соотечественников баскетболиста mk.ru.

Как пояснил житель Риги, в мире баскетбола Тимму не считают предателем, так как мнения простого народа разделились. Часть латышей его осуждает, но некоторые оправдывают, поскольку он поехал в Россию по личным делам. Но в итоге Янис отказался от родины ради «бабы, которая его бросила», заключил собеседник издания. «Для него это была трагедия», — добавил он.

Другой знакомый Тиммы пояснил, почему баскетболист не мог вернуться в Латвию, иначе «его бы зачморили». При этом многие спортсмены хотели бы играть в России, но боялись общественного осуждения. Некоторые наблюдали за баскетболистом со стороны и анализировали, сможет ли он прорубить окно в Россию.

Напомним, 32-летний экс-муж Седоковой рассказал о сложностях семейной жизни в последнем интервью.