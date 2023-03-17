«Получил письмо с просьбой»: Гордон пытается оправдаться за продажу красного пиджака Жириновского

На официальном сайте аукционного дома «Литфонд» недавно было обнаружено объявление о продаже знаменитого красного пиджака покойного политика Владимира Жириновского. Его общественный деятель подарил Александру Гордону еще в 2014 году. Нынешний владелец вещи решил же по какой-то причине от нее избавиться, причем за весьма приличную сумму – 250 тысяч рублей. Вот только, как выяснилось, бессменный ведущий программы Первого канала «Мужское/женское» уже давно к этому предмету гардероба отношения не имеет.

Гордон заверил, что передарил пиджак больше года назад своему приятелю, поэтому объявление о продаже выставлял вовсе не он. Но между тем он был в курсе аукциона и не возражал, так как вырученные деньги должны были пойти на благое дело.

«Да, пиджак Жириновского. Мне подарен Владимиром Вольфовичем в эфире Первого канала в программе «Политика». Чуть больше года назад я его подарил приятелю. Потом получил письмо с просьбой разрешить продать пиджак. Меня уверили, что деньги пойдут на благотворительность. Я не возражал», - прокомментировал Александр Гордон изданию Газета.Ru.

Отметим, что о продаже пиджака высказались и в партии ЛДПР. Там заявили, что не уверены в подлинности лота и они не исключают вероятность подделки.

Напомним, что сам Александр Гордон уже давно не появлялся в политических передачах, поэтому ждать новых подарков от общественных деятелей не стоит. Уже прошло больше двух месяцев как он неожиданно пропал из программы «Время покажет», в которой вел рубрику «Время вспомнить».