Получил новую работу: где зарабатывает Шепелев после ухода с федерального телевидения

Телеведущий Дмитрий Шепелев получил новую работу. Долгое время поклонники считали, что он сидит без предложений после ухода с федерального канала, но это оказалась не так. Подробности выяснил Kp.ru.

Карьеру на телевидении Шепелев начал еще в двухтысячных годах после окончания Белорусского государственного университета. Несколько лет он работал на Первом канале, но потом перешел на «Россию 1». До осени 2024 года он вел программу «В кругу друзей», в которой давали советы по уходу за домашними животными. Однако контракт с Дмитрием не продлили и взяли вместо него Сергея Друзьяка. По слухам, экс-жених Жанны Фриски запрашивал слишком большой гонорар.

Сейчас же Дмитрий тоже не сидит без работы. Оказалось, что он занимается онлайн-проектами. Он ведущий программы «Классная тема!», а также берет частные мероприятия. Его гонорар за корпоратив — от 1 млн рублей.

Отметим, что в 2024 году Шепелев перестал скрывать сына Жанны Фриски. Платон сейчас активно ведет социальные сети и посещает светские премьеры вместе с отцом.

Ранее Дмитрия Шепелева обвинили в пиаре на сыне Платоне.