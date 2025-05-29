«Получил наказание»: в РПЦ отреагировали на болезнь Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров получил наказание в виде болезни за свои похождения. Соответствующее мнение высказал настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

Его слова приводит издание «Абзац».

«За свои похождения Филипп получил наказание, но не соразмерное. На мой взгляд, на этом свете или на том он точно получит свое в полной мере», - уверен представитель РПЦ.

Ильяшенко добавил: такие личности, как Киркоров, не заслуживают, чтобы о них говорили.

Напомним, в мае артист попал в больницу. После травмы на концерте у исполнителя диагностировали бурсит, некроз кожи, увеличение лимфоузлов.

Травматолог-ортопед Константин Терновой допустил, что у певца может начаться заражение крови, а сепсис лечится очень тяжело. Он не исключает, что в итоге Киркоров может получить инвалидность.