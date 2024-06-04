«Получил госденьги на патриотконтент»: Максим Виторган назвал плагиатом песню Газманова «Русский мир»

Уехавший в Израиль актер Максим Виторган раскритиковал новую песню Олега Газманова под названием «Русский мир» и обвинил артиста в плагиате. По мнению бывшего мужа журналистки Ксении Собчак, мелодия композиции очень похожа на «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль».

«А ведь он получил госденьги на патриотконтент. А страну, как кормушку, воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они — не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника», — написал Виторган в своем блоге.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган долгое время не мог определиться с эмиграцией, но наконец решился и подтвердил, что переехал в Израиль. При этом он подчеркнул, что его отъезд не будет долгим. Кроме этого, артист сделал несколько громких заявлений и заговорил о «стукачах».