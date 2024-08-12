Обматеривший Максима Галкина* блогер раскрыл, почему унизил артиста на концерте в Юрмале

Блогер Максим Винклер рассказал, почему решил пойти на концерт юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и публично унизить его. Он отметил, что «достанет любого», кто негативно высказывается о России. Об этом сообщает RT.

В Сети распространилось видео, снятое на одном из выступлений шоумена в Юрмале. Россиянин купил билет на первый ряд, чтобы лично пообщаться к Галкиным* и оскорбить его. Также уже после концерта мужчина попытался вручить комику гвоздики, но тот отказался их принять. Поэтому зритель разложил цветы на сцене.

В беседе с журналистами Винклер пояснил, что хотел бы высказаться в адрес артиста жестче, но ему не позволило воспитание.

«После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», - заявил блогер.

Отметим, что Максим Винклер является тем самым человеком, который до этого встретил за границей актера Артура Смольянинова*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и публично оскорбил его.

Ранее Максим Галкин* внезапно заговорил на латышском языке перед сыном.

*(Признан иноагентом на территории РФ)