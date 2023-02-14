«Получил 27 тысяч»: Михаила Боярского взяла досада за «практически бесплатные» съемки два года

Актер Михаил Боярский поделился ранее не известными зрителям откровениями о съемках фильма 1979 года «Д’Артаньян и три мушкетерf» и особенно последующих картин: «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». Первый фильм имел ошеломительный успех, а вот два других кино провалились по банальной причине – не хватало финансирования.

Как рассказал Боярский, из-за этого съемочный процесс часто прерывался на неопределенное время. У команды «зачастую не было даже нормальной камеры», а на некачественной пленке делали много пересъемок.

Мучения длились два года – столько времени снимали «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Мушкетеры тридцать лет спустя».

«Я за работу получил 27 тысяч, а ребята — и того меньше. Получилось, что мы снимались практически бесплатно», - негодовал Боярский.

Одного из его коллег и вовсе «обидели» - актеру не заплатили трюковые. «Но сейчас уже никому не докажешь», - заключил артист, указав, что продолжения вышли «слабыми» не по вине актеров, а из-за отсутствия бюджета.

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