Михаил Боярский отменил свадьбу дочери

Актер Михаил Боярский всегда заботился о личной жизни дочери Лизы, которая с 2010 года состоит в браке с Максимом Матвеевым. До этого в ее жизни был мужчина, который сделал наследнице предложение руки и сердца, но не понравился отцу.

Речь идет об актер Даниле Козловском. Роман с ним произошел еще в студенческие годы, когда оба учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Когда же Козловский захотел, чтобы Лиза Боярская стала его женой, отец воспротивился паре и запретил дочери с ним встречаться. Отец не доверял ему и считал бесперспективным актером.

Дочь поступила, как велел отец. Спустя время Боярский признал свою неправоту, но Козловский уже был женат.

Ранее стало известно, какие пластические операции могла сделать Лиза Боярская.