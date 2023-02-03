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23:00, 03 февраля 2023
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Михаил Боярский отменил свадьбу дочери

Стало известно, почему Боярский когда-то запретил дочери встречаться с Козловским.

Михаил Боярский отменил свадьбу дочери

Фото: Александр Кузнецов/ Starface.ru

Актер Михаил Боярский всегда заботился о личной жизни дочери Лизы, которая с 2010 года состоит в браке с Максимом Матвеевым. До этого в ее жизни был мужчина, который сделал наследнице предложение руки и сердца, но не понравился отцу.

Речь идет об актер Даниле Козловском. Роман с ним произошел еще в студенческие годы, когда оба учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Когда же Козловский захотел, чтобы Лиза Боярская стала его женой, отец воспротивился паре и запретил дочери с ним встречаться. Отец не доверял ему и считал бесперспективным актером.

Дочь поступила, как велел отец. Спустя время Боярский признал свою неправоту, но Козловский уже был женат.

Ранее стало известно, какие пластические операции могла сделать Лиза Боярская.

Источник фото:Александр Кузнецов/ Starface.ru
Источник:Киноафиша
Теги:
#Михаил Боярский
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#Данила Козловский
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#свадьба
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