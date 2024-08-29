Полученный аванс не вернула: с Насти Ивлеевой требуют около 5 млн рублей за отказ играть в сериале

Кинокомпания Team Films подала иск к блогерше Анастасии Ивлеевой. Со знаменитости требуют 4 млн 699 тысяч рублей за то, что она не смогла сняться в сериале, получив при этом аванс, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Ивлеева должна была стать одной из главных героинь. Настя получила предоплату и вот-вот должна была сняться в сериале, однако тут в жизни девушки случилась «голая» вечеринка.

В итоге блогерша не смогла принять участие в проекте, а его создателям пришлось искать на место знаменитости другую актрису. Теперь кинокомпания планирует взыскать с Ивлеевой аванс вместе с процентами по нему.

Ранее священник Островский заявил о раскаянии блогерши после «голой» вечеринки. По его словам, та Настя, что устроила скандальное мероприятие, пропала.