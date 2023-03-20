«Получали по голове»: Виктория Дайнеко рассказала об изнанке популярного проекта «Маска»

В свежем выпуске шоу «Маска» на НТВ члены жюри попрощались с еще одним персонажем. Под маской Феникса оказалась певица Виктория Дайнеко. Красавица рассказала о творчестве и съемках в популярной программе.

В беседе с «Вокруг ТВ» звезда призналась, что была расстроена. Она не хотела так быстро покидать шоу и всеми силами скрывала свой настоящий голос. Но судьи почти сразу поняли, что под маской была именно Виктория.

Дайнеко отметила, что маска Феникса сразу ей понравилась. Но в красочном костюме было очень сложно выступать. Особенно «доставалось» окружающим. Виктория буквально избивала танцоров на сцене.

«Бедные ребята и девчонки постоянно получали по голове или по другим частям тела. Они были все время «избиты» моими крыльями, так как я мало что видела и поэтому не могла контролировать свои движения: развороты, ходьбу», – рассказала звезда.

Певица пояснила, что старалась быть осторожной. Она надеется, что коллеги не обижаются на нее. После ухода из шоу Виктория испытывает противоречивые чувства. С одной стороны она выдохнула с облегчением, ведь работа была очень сложной. А с другой, девушка готова была удивлять публику.

Также артистка отметила, что ее долгое время звали в проект. Но она отказывалась. У знаменитости просто не было времени, даже несмотря на то, что все это ей очень нравилось.

«Проект казался мне очень интересным, так как я смотрела выступления участников предыдущих сезонов. И я рада, что наконец мне удалось это сделать, о чем я ни разу не пожалела», — добавила Дайнеко.

Звезда рассказала, что ей пришлось солгать членам жюри. Так, в разговоре с ними она открестилась от проекта «Фабрика звезд».

Ранее мы писали о том, как Виктория Дайнеко оставила провокационное послание Полине Гагариной.