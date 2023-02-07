«Мимо нот»: звездная коллега публично высмеяла Полину Гагарину

В последнее время Полина Гагарина находится в эпицентре скандалов со звездными коллегами. Сначала Юлия Савичева вспомнила свой конфликт с певицей, теперь и Виктория Дайнеко сделала провокационное заявление в ее адрес. Так, в эфире шоу «Злые языки» экс-возлюбленная Воробьева в публичном пространстве обратилась к Полине.

По зданию, Виктория должна была написать коллеге сообщение в социальной сети, и она отлично справилась с этим, высмеяв Гагарину перед всеми. Так, Дайнеко заявила: исполнительница хита «Обезоружена» давно «затухла», поэтому она ей предложила сделать свою «Фабрику звезд».

«Хочу сказать, что являюсь твоей поклонницей, ты такая талантливая. Голос как мед, даже когда мимо нот. За последнее время похорошела, сразу видно — сбросила балласт. Давай сделаем свое шоу? Ты тоже затухла, хочу помочь тебе выйти на новый уровень», — написала Виктория.

К слову, какой была реакция Гагариной на выпад коллеги — неизвестно.

Ранее Виктория Дайнеко впервые рассказала об избраннике и о своей беременности. Подробности читайте в этой статье.