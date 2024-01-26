Получали копейки, ходили на приватные встречи: раскрыта вся правда о золотом составе «ВИА Гры»

Трио «ВИА Гра» за время своего существования считалась одним из самых сексуальных женских коллективов. В золотом составе группе были Надежда Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева, за выступление которых бизнесмены готовы были отдать большие деньги. Правда, вечер не всегда ограничивался только выступлением. Порой девушки соглашались на его неофициальное продолжение.

Как пояснил продюсер Сергей Лавров, богатые клиенты были готовы платить любые деньги, чтобы на их яхтах и виллах пели красивые артистки.

«И до смешного, не просто пели, а хотя бы просто составили компанию на вечер. Я слышал от знакомых, что некоторые девочки соглашались и на закрытые ужины с миллиардерами», — цитирует Лаврова Woman.ru.

За приватные встречи бизнесмены готовы были платить миллионы, но большая часть денег уходила продюсеру и организатору встречи. Сами артистки получали копейки. На сцене они купались в роскоши, а в жизни летали экономом, жили в недорогих отелях.

«Продюсер Костя Меладзе забирал почти все деньги себе, как Карабас-Барабас. А девочки из бедных украинских семей были вынуждены играть по его правилам», — объяснил он.

Гонорар за выступление у артисток был небольшой. Однако конкретные суммы Лавров не назвал.

Напомним, о ликвидации группы «ВИА Гра» стало известно в апреле 2022 года.