Константин Меладзе ликвидирует группу «ВИА Гра» спустя 22 года после основания

О ликвидации ООО «Группа «ВИА Гра» сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — сообщается в документе продюсерского центра Меладзе.

Музыкальный коллектив начал свое существование в 2000-м году в Киеве. Официально распущена «ВИА Гра» была в 2012 году. За это время состав группы менялся 20 раз. Последним стало трио Ксении Поповой, Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой. От лица «ВИА Гры» было выпущено пять студийных альбомов.

Позже концертный директор группы «ВИА Гра» опроверг сообщения о закрытии коллектива. «Юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было», — сообщает он.