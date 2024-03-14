«Это просто старость»: певица Слава сделала заявление о перерыве в карьере

Певица Слава заговорила о перерыве в карьере после того, как оконфузилась на одном из последних концертов. Артистка трижды забыла слова собственной песни.

В личном блоге исполнительница хита «Одиночество» призналась, что начала замечать проблему. По ее словам, она стала слишком забывчивой. Первое время были лишь небольшие эпизоды с «провалами» в памяти, по затем их стало все больше и больше. А недавно это сказалось на ее работе. Во время выступления перед зрителями Слава просто не могла вспомнить текст своего же трека. Она трижды просила музыкантов сыграть мелодию заново.

Во всем этом сама певица винит усталость. Она считает, что слишком много работает, поэтому, чтоб подобное не повторялось, ей необходим перерыв. Правда, однозначно она не сказала – будет ли брать отпуск или же нет.

«Начинаю петь и все… И просто вообще забываю слова. <…> Это просто старость. Надо отдыхать, это сказывается на работе», - заявила Слава.

К слову, многие поклонники давно подмечают у артистки еще одну проблему – алкоголизм. Ее нередко замечают за употреблением крепких напитков. Однако сама она уверена, что зависимости у нее нет.

Ранее Слава рассказала, что решила избавиться от элитной недвижимости.