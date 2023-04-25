Ирина Дубцова ответила Антону Зацепину на обвинения в нечестной победе в «Фабрике звезд»

В начале нулевых миллионы зрителей следили за молодыми вокалистами в «Фабрике звезд». Это был один из самых популярных проектов на отечественном телевидении, показывающий стабильно высокие рейтинги. И даже после его завершения разговоры о нем не прекращаются, а бывшие участники то и дело раскрывают тайны закулисья.

Недавно очередными откровениями поделился финалист четвертого сезона Антон Зацепин. Певец в беседе с Яной Чуриковой признался, что время в «Фабрике» было непростым, так как не всегда все было так, как видели зрители. По его словам, руководство часто диктовало им, за кого голосовать, к тому же многие участники были под покровительством Игоря Крутого.

Зацепин уверен, что победить должен был именно он, однако все решала далеко не аудитория. Артист вспомнил, как во время очередной передачи звезд к нему подошли и сообщили, что нужно оставить в проекте Ирину Дубцову. Тогда он осознал, что первое место у него занять точно не получится.

В итоге исполнительница хита «О нем» действительно возглавила турнирную таблицу, и Антон считает, что этому точно поспособствовали. При этом он уточнил, что не считает Дубцову недостойной, но ее награда точно была нечестной.

Промолчать на обвинения в грязной игре Ирина не смогла. В интервью изданию «StarHit» вокалистка заявила, что всегда считала Зацепина хорошим человеком, но после его слов была вынуждена пересмотреть отношение к нему. Она опровергла все его слова и заявила, что ее победа была настоящей.

«Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне — это было очень некрасиво, как минимум, потому что он мужчина, а я женщина», - прокомментировала Ирина Дубцова.

Ранее о «Фабрике звезд» высказалась Саша Савельева.