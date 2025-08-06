«Получается, я следующая»: поймавшая букет невесты Ольга Бузова собралась замуж

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что поймала букет невесты во время обеда в кафе. К ней подошла поклонница, у которой была свадьба, и предложила артистке свои цветы. Согласно примете, девушка, которая получит букет на торжестве, следующая выйдет замуж.

Ольга отметила, что фанатка сначала хотела просто подарить ей цветы, однако телеведущая настояла – необходимо именно бросить, чтобы она поймала их. По мнению Бузовой, только в этом случае она действительно сможет вскоре выйти замуж.

«Я поймала! Главная интрига – кто же муж? Получается, я следующая», - поделилась исполнительница хита «Мало половин».

В личном блоге Бузова разместила фото с белым букетом. Также телеведущая поблагодарила девушку, которая к ней подошла, и пожелала ей бесконечной любви и детей.

К слову, сама артистка уже давно мечтает и о муже, и о ребенке. Однако пока она не встретила мужчину, с которым захотела бы построить семью. Последние публичные отношения у Ольги были с рэпером Давой. Но они расстались еще в 2021 году.

Ранее Ольга Бузова привезла младшую сестру Анну в больницу.