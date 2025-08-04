«Наложили два шва, до свадьбы заживет»: Ольга и Анна Бузовы оказались в больнице

Телеведущая Ольга Бузова показала в Сети кадры из больницы, куда приехала вместе с младшей сестрой Анной. Девушка травмировалась во время отдыха с артисткой. Но, как заверила Ольга, все обошлось без тяжелых последствий.

Оказалось, что Бузова-старшая уговорила сестру заняться вейксерфингом. По словам телеведущей, у Анны хорошо получалось, но в какой-то момент она упала и сильно ударилась коленом. В итоге им пришлось ехать в больницу.

«Совсем не планировали, но вечер мы провели вот так. Лапа моя получила производственную травму», - пояснила Ольга.

Поющая телеведущая успокаивала сестру в больнице и говорила, что врач быстро ей поможет. Уже после приема Бузова призналась, что все-таки переживала за Анну, так как боялась перелома, но кости девушки уцелели.

«Стрессанули. Самое главное, что нет перелома. Наложили два шва, до свадьбы заживет», - рассказала Бузова.

Ранее сестру Ольги Бузовой Анну развели мошенники на 50 тысяч рублей.