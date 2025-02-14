«Взаимное притяжение»: Митя Фомин раскрыл секрет идеального дуэта

51-летний певец Митя Фомин высказался про совместную работу с другими артистами на первом в 2025 году «Вечернем Звуке» от HiFi-стриминга Звук. Исполнитель хита «Все будет хорошо» в разговоре с сайтом «Страсти» пояснил, что открыт к сотрудничеству, но оно, по его мнению, должно быть взаимным.

Артист отметил, что открыт новым контактам, но сам не предлагает сотрудничество звездам. На это певцу не хватает времени. Кроме того, он уверен: любая инициатива должна быть не односторонней.

«Мне в сутках вообще не хватает времени. Я человек, который привык жить по наитию и хочу, чтобы какие-то вещи в моей жизни происходили естественным путем. Я не хочу навязываться и говорить, какой я хороший, давайте запишем фит. Инициатива обязательно должна быть взаимной. Это как свидание. Лучше, чтобы они заканчивались взаимностью», — заключил Фомин.