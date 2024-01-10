«Получается плохо»: известный комик пожаловался на КВН

Комик Денис Косяков нашел нужным раскритиковать КВН за отсутствие новых команд. Он опубликовал видео на YouTube, где негативно высказался о финале Высшей лиги КВН-2023.

Косяков отметил, что финал не оправдал его ожиданий, выразив надежду на появление новых команд в следующем сезоне «Клуба веселых и находчивых».

В своем обзоре он подчеркнул, что текущее состояние КВН ему надоело, называя его «старым однотипным контентом». Он выразил желание видеть свежие и смешные команды, способные приносить радость зрителям.

«Давайте новые команды, молодые, новые, смешные команды, которые делают то, что у них хорошо получается, и не делают то, что получается плохо», — поделился юморист.

Ранее Косяков уже высказывал критику в адрес актера театра и кино Александра Олешко, который ведет КВН. Он считает, что нужен новый ведущий и выразил недовольство стандартным форматом шоу.

Напомним, что Денис Косяков – победитель первого сезона «Смех без правил» и финалист «Comedy Баттл. Турнир», также известен своими обзорами на игры КВН, фильмы и другой разнообразный контент, который он публикует на своем YouTube-канале.

Ранее ведущий и комик Антон Шастун признался, что на фестивале КВН в Сочи игроки злоупотребляли спиртным.