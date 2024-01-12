«Единственный побочный эффект»: у худеющей на препарате Даны Борисовой стали дрожать руки и нарушилось зрение

Ведущая Дана Борисова за месяц скинула 9 кг, худея на скандально известном препарате. Звезда уверяет, что его используют многие в шоу-бизнесе, средство продают без рецепта. Однако Борисова столкнулась с последствиями: стали дрожать руки и нарушилось зрение.

Комментарий приводит сайт mk.ru.

Борисова рассказала, что сделала 8 уколов, и вот уже полтора месяца не использует препарат.

«Единственный побочный эффект – дрожание рук и легкое нарушение зрения, такая нечеткость. Пищевые привычки поменялись. Я просто болею, всю трясет», - сказала телеведущая и выразила надежду, что побочки уйдут.

Борисова разрешает использовать средство 17-летней дочери. Ребенка наблюдает эндокринолог: ведущая уверяет, что врач позволила делать дочери уколы. После трех уколов девочка похудела на 7 кг. Мать и дочь добились одинакового веса и остановились.

Ранее на сайте объявлений нашли необычную подработку Борисовой. Она была готова подработать Снегурочкой за 150 тыс. рублей. По словам ведущей, откликов на объявление не было, так как его слишком поздно разместили.