Полтора года ничего не делает: Вера Брежнева лишится магазина женской одежды в России

Дизайнер Ханна Хмелева заявила, что собирается переоформить открытый совместно с певицей Верой Брежневой магазин на себя. По ее словам, артистка перестала участвовать в проекте и помогать его развивать.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Хмелева сообщила, что певица полтора года не занимается проектом. Первоначально планировалось, что Брежнева будет рекламировать бизнес, используя свою популярность, а партнерша займется остальными делами. Однако все хлопоты легли на плечи второй стороны.

В связи с этим женщина решила открыть на месте строго бизнеса новое ООО. Бутик будет оформлен полностью на Хмелеву, она самостоятельно продолжит заниматься когда-то созданным с Брежневой бизнесом.

Ранее сообщалось, что налоговая арестовала счета Хмелевой. Ей принадлежит 51% бизнеса по продаже одежды. Брежневой принадлежат 49% компании. Уехав за границу, певица продолжала получать доходы от продажи одежды. К слову, стоимость блузок в бутике составляет от 30 тыс. рублей.