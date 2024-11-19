Актриса Надежда Михалкова вышла в свет с детьми от экс-мужа Резо Гигинеишвили

Актриса Надежда Михалкова вышла в свет с детьми и племянницей. Они появились на премьере фильма «Приключения Паддингтона-3» в московском кинотеатре «Октябрь». На мероприятии побывал корреспондент портала «Страсти».

Фотографы поймали Михалкову и ее наследников возле фотозоны. Звезда нечасто показывает Ивана и Нину публике, однако иногда все-таки делает исключения. Для премьеры семья режиссера Никиты Михалкова решила сильно не наряжаться. Все были в повседневных образах — теплых кофтах и джинсах. Также к ним позже присоединилась племянница Надежды Лидия, дочь Анны Михалковой.

Напомним, что Нина и Иван родились, когда актриса была вместе с режиссером Резо Гигинеишвили. Они развелись в 2017 году после семи лет брака.

К слову, впервые за долгое время повзрослевшую Нину поклонники увидели в октябре этого года, когда она появилась на дне рождения у дедушки. Фанаты отметили, что девочка стала настоящей красавицей и теперь больше похожа на маму, а не на отца.

Ранее внучка Никиты Михалкова Наталья впервые стала мамой.