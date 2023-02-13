Положил руку на округлившийся живот: Наталью Подольскую поздравляют с беременностью
Поклонники подозревают жену Владимира Преснякова Наталью Подольскую в беременности.
Фото: Starface.ru
Поклонники певца Владимира Преснякова и его жены Натальи Подольской активно обсуждают округлившийся живот исполнительницы. На днях в Сети появился любопытный снимок пары.
Супруги побывали в гостях у своей подруги, светской львицы Светланы Бондарчук, где случайно попали в объектив фотоаппарата. На снимке Пресняков держит округлившийся живот Подольской.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Кадр сразу же разлетелся по Сети. Поклонники подумали, что жена музыканта беременна третьим ребенком.
«Кого ждете?», «Поздравляю, если и правда!», «Она беременная?» – пишут в комментариях.
Другие фанаты предположили, что певица просто плотно поела в гостях.
Напомним, что у Владимира Преснякова с артисткой есть два общих сына: старший Артемий и младший Иван. Певец не раз отмечал, что мечтает о дочери. Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, а спустя пять лет стали мужем и женой.
СМИ недавно писали о том, что отношения между супругами ухудшились и дело идет чуть ли не к разводу. Однако в январе Подольская и Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы без детей якобы чтобы наладить отношения.