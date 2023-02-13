Положил руку на округлившийся живот: Наталью Подольскую поздравляют с беременностью

Кадр сразу же разлетелся по Сети. Поклонники подумали, что жена музыканта беременна третьим ребенком.

«Кого ждете?», «Поздравляю, если и правда!», «Она беременная?» – пишут в комментариях.

Другие фанаты предположили, что певица просто плотно поела в гостях.

Напомним, что у Владимира Преснякова с артисткой есть два общих сына: старший Артемий и младший Иван. Певец не раз отмечал, что мечтает о дочери. Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, а спустя пять лет стали мужем и женой.

СМИ недавно писали о том, что отношения между супругами ухудшились и дело идет чуть ли не к разводу. Однако в январе Подольская и Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы без детей якобы чтобы наладить отношения.