Подольская и Пресняков уехали из России, бросив детей

Наталья Подольская и Владимир Пресняков являются самой обсуждаемой парой отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на долгие годы совместной жизни, журналисты постоянно приписывают супругам развод. Из-за вечной лжи со стороны прессы возлюбленные довольно редко делятся подробностями о себе. Но на этот раз Наталья сделала исключение и в социальной сети рассказала о семейных планах.

Выяснилось, что супруги отправились в отпуск на Мальдивы. Своих детей Пресняковы не взяли, видимо, они решили устроить романтику на берегу океана и отдохнуть от бытовых проблем.

«Мы летим вдвоем, без детей! Наш отдых начинается, но толстеть я не буду», — с иронией заявила знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Дарья Мельникова стала жертвой домашнего насилия. Известный актер раскрыл страшную тайну семейной жизни звезды «Папиных дочек». Подробности читайте в этой статье.