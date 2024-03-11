«Половину лица не чувствую»: певица Демидова рассказала о страшных последствиях пластической операции

Пластический хирург изуродовал певицу Елену Демидову и посоветовал ей съездить в Египет. Об этом артистка рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Несколько лет назад исполнительница решила омолодиться и сделать подтяжку лица с использованием «золотых нитей», предполагая, что они рассосутся со временем. Однако после процедуры, проведенной под местной анестезией, она почувствовала, что что-то пошло не так.

«Жизнь превратилась в ад. Половину лица не чувствую», — поделилась звезда.

Демидова вспомнила, что хирург вколол ей что-то в щеку, после чего раздался хлопок. На следующий день у нее начался спазм со жгучей болью, но специалист посоветовал пациентке отправиться отдыхать.

«Вместо того, чтобы помочь, мне сказали: съезди в Египет, отдохни, все пройдет», — добавила певица.

Год спустя после неудачного вмешательства у нее начались проблемы с горлом, и на МРТ выявили, что нити проникли в слюнные железы. Врачи вынуждены были провести операцию по удалению желез.

Вскоре после этого у певицы возникли новые проблемы с губой, и она решила согласиться на еще одну операцию. Однако, по словам артистки, результат оказался катастрофическим: врач удалил абсолютно нормальные ткани.

«Я очень плохо выходила из наркоза, у меня сразу в реанимации не закрылся глаз. Никто не предполагал, но он удалил мне совершенно нормальный шилоподъязычный отросток и шилоподъязычную связку», — подытожила Елена.

Ранее мы писали о том, что сестра Михаила Ефремова попала в больницу с инфарктом после подтяжки лица.