«Поломойка побиралась»: Максакова озвучила неприглядную правду о прошлом Нетребко

Оперная певица Мария Максакова высказалась о своей коллеге Анне Нетребко и ее прошлом. По мнению артистки, брюнетка часто врала для того, чтобы о ней больше писали в прессе.

Нетребко не раз рассказывала в интервью, как тяжело ей было пробиться на вершину музыкального Олимпа. В 90-х годах она жила в Санкт-Петербурге и занималась тяжелым физическим трудом.

«Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, мы черпали ее совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут… И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — вспоминала Анна.

Коллега народной артистки РФ опровергла признание Нетребко. По словам Максаковой, брюнетка никогда не была уборщицей, а историю придумали ее пиарщики, чтобы вызвать у поклонников жалость.

«С самого начала вся эта легенда о том, какой она была Золушкой, поломойкой — это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась», — рассказала Мария в эфире шоу на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

Ранее мы писали, как 51-летняя Нетребко задрала юбку до причинного места.