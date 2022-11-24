«Какой цветок»: 51-летняя Нетребко задрала юбку до причинного места
Оперная певица Анна Нетребко наслаждается жизнью за границей и показывает кадры из своих путешествий в соцсетях. Недавно она прилетела в Аргентину, где прогулялась по местным улочкам. 51-летняя дива примерила длинное платье, которое высоко задрала на одном из кадров.
Исполнительница любуется красотой Буэнос-Айреса между репетициями оперы «Тоска». Анна рассказала о достопримечательности, которая ее очень вдохновила. Это гигантская механическая статуя «Флоралис Хенерика». Она в высоту целых 23 метра!
«Влюбилась в эту скульптуру. Этот цветок движется за солнцем и раскрывается! Гениальное творение», – поделилась звезда.
Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
На кадре в своем микроблоге Нетребко позировала с высоко задранной юбкой. Поклонники отметили, что еще чуть-чуть и можно было увидеть «цветок» Анны. Стройные ножки брюнетки не оставили никого равнодушным.
«Очень интересный момент», «На первой фотографии скульптуру не увидела, только танцующее платье», «Два цветка», «Фото – шедевр», «Какой цветок», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, почему супруг Анны Нетребко поставил смайлик на физиономию Баскова.