«Какой цветок»: 51-летняя Нетребко задрала юбку до причинного места

Оперная певица Анна Нетребко наслаждается жизнью за границей и показывает кадры из своих путешествий в соцсетях. Недавно она прилетела в Аргентину, где прогулялась по местным улочкам. 51-летняя дива примерила длинное платье, которое высоко задрала на одном из кадров.

Исполнительница любуется красотой Буэнос-Айреса между репетициями оперы «Тоска». Анна рассказала о достопримечательности, которая ее очень вдохновила. Это гигантская механическая статуя «Флоралис Хенерика». Она в высоту целых 23 метра!

«Влюбилась в эту скульптуру. Этот цветок движется за солнцем и раскрывается! Гениальное творение», – поделилась звезда.