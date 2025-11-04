«Поломка в генах»: 54-летняя Лера Кудрявцева раскрыла свою особенность

Лера Кудрявцева рассказала об особенностях своего характера и заверила, что у нее полностью отсутствует чувство зависти. Телеведущая также заверила, что любит посмеяться над собой.

«Иногда мне даже интересно, а какое это - чувство зависти? Может, у меня поломка в генах? Я могу только восхищаться кем-то или чем-то», - разоткровенничалась Кудрявцева в своем Telegram-канале.

При этом Лера подчеркнула, что с осторожностью пускает в свою жизнь новых людей. Ее быстро разочаровывают те, кто меняет свое мнение, говоря сначала одно, а потом — другое.

«Ненавижу понты, лицемерие, браваду и красивые слова без поступков. Ненавижу тупость и глупость. И не прощаю предательства. Я давно взрослая, самодостаточная девочка», - отметила телеведущая.

По мнению Леры, самые выдающиеся люди обычно сомневающиеся в себе и самые скромные. Высокомерные же, по ее мнению, не стоят внимания.

«Люблю смеяться над собой и своими изъянами, я специально о них говорю и выпячиваю наружу. Я забываю все плохое, что мне делают или говорят люди, но отвечу в моменте», — поделилась Лера.

