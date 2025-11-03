«Она плакала. Говорили: „Уберите казашку с экранов“»: Отар Кушанашвили вспомнил о пути Леры Кудрявцевой на ТВ

Отар Кушанашвили раскрыл правду о непростом пути Леры Кудрявцевой в шоу-бизнес. В эфире «Шоу Без Купюр» на YouTube журналист вспомнил, как телеведущая «плакала» и терпела издевки, а сейчас ведет блистает на экранах, а ее недоброжелатели «спились».

По словам шоумена, в начале карьеры в 2000-е годы зрители критиковали Леру Кудрявцеву из-за национальности — она была «дурнушкой», которая терпела насмешки. Отар Кушанашвили признался, что и сам пережил немало оскорбительных слов в свой адрес. Впоследствии артистка смогла «утереть нос» всем недоброжелателям.

«Посмотрите на Леру Кудрявцеву — очень хорошо выглядит. Она начинала дурнушкой в „Партийной зоне“. Посмотрите, как она обошла всех в течение карьеры. <…> Лера терпела насмешки за плохой русский язык, за внешний вид. Она училась потихоньку, пробавлялась. У нас не было интернета. От нас зрители отказывались. Говорили: „Уберите грузина и Леру Кудрявцеву-казашку с экранов“», — заявил телеведущий.

Журналист рассказал, что в те годы Леру Кудрявцеву не спешили брать на телевидение, но она не сдавалась. Теперь артистка ведет знаковые российские программы, а у ее критиков рухнула карьера.

«Она плакала, продолжала делать, лакала. И я теперь вспоминаю: кто над ней смеялся, они спились все, а она — украшение всех торжественных эфиров», — отметил Отар Кушанашвили.

В заключение шоумен призвал всех желающих построить карьеру на ТВ брать пример с Леры Кудрявцевой.

