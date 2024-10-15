«Ее типаж — хитрая лиса»: 18-летнюю девушку Лепса заподозрили в обмане

Певица Елена Freedom заявила, что Аврора Киба использует Григория Лепса ради карьеры. Об этом сообщает Экспресс газета.

По мнению Елены, для Кибы Лепс является «покровителем», но про искренность чувств говорить не приходится. Артистка убеждена, что 18-летней Авроре нужен Григорий для карьеры в шоу-бизнесе. Она назвала отношения певца и девушки «романом по расчету».

«Я считаю, что это роман по расчету. Лепс — состоятельный, успешный мужчина, и, конечно же, 18-летняя девушка видит в нем в первую очередь деньги и перспективы, в том числе для своей карьеры. Он для нее покровитель, защита и опора. Поэтому она находится в зоне комфорта и по системе «все включено»», — высказалась Елена.

Певица не сомневается, что Аврора и Григорий запишут совместный трек. Тем самым Лепс «откроет дорогу» возлюбленной в музыкальный бизнес.

«У него точно есть чувства к ней. А ее типаж — хитрая лиса», — резюмировала артистка.

Ранее Григорий Лепс заявил, что смущает разница в возрасте с возлюбленной Авророй. Подробности читайте в этой новости.