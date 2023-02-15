«Полный стыд»: Алину Загитову высмеяли за провальный дебют на сцене

Вчера в Москве состоялось шоу «Влюбленные в фигурное катание». Мероприятие запомнилось не только красочными номерами спортсменов, но и сольным дебютом Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка появилась на сцене вместе с певицей Zivert и исполнила популярный трек. Однако не всем выступление пришлось по душе.

К исполнению песни на многомиллионную аудиторию девушка готовилась заранее. Она брала уроки по вокалу и нередко интриговала поклонников видеороликами с репетиций. Несмотря на тщательную подготовку, публика посчитала: пение — не для Алины. Прокомментировал дебют Загитовой и Дмитрий Губерниев.

«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму, и будет роскошное пение», — написал телеведущий в социальной сети.

Мнение мужчины разделили и фолловеры: «Полный стыд. Лучше плохое живое пение, чем фанера».

К слову, Олимпийская чемпионка вчера представила и новую показательную программу под песню «Молчи и обнимай меня крепче». Фигуристка восхитила своим катанием и безупречным тройным прыжком. Не остался равнодушным даже Дмитрий: «Молодец, Загитова, божественный номер».

Ранее чемпионка Европы Алена Косторная рассекретила своего бойфренда. Подробности читайте в этой статье.