«Полный стыд»: Алину Загитову высмеяли за провальный дебют на сцене
«Лучше попадать в фонограмму»: Дмитрий Губерниев раскритиковал дебют Алины Загитовой .
Фото: Из профиля Instagram* Загитовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Вчера в Москве состоялось шоу «Влюбленные в фигурное катание». Мероприятие запомнилось не только красочными номерами спортсменов, но и сольным дебютом Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка появилась на сцене вместе с певицей Zivert и исполнила популярный трек. Однако не всем выступление пришлось по душе.
К исполнению песни на многомиллионную аудиторию девушка готовилась заранее. Она брала уроки по вокалу и нередко интриговала поклонников видеороликами с репетиций. Несмотря на тщательную подготовку, публика посчитала: пение — не для Алины. Прокомментировал дебют Загитовой и Дмитрий Губерниев.
«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму, и будет роскошное пение», — написал телеведущий в социальной сети.
Мнение мужчины разделили и фолловеры: «Полный стыд. Лучше плохое живое пение, чем фанера».
К слову, Олимпийская чемпионка вчера представила и новую показательную программу под песню «Молчи и обнимай меня крепче». Фигуристка восхитила своим катанием и безупречным тройным прыжком. Не остался равнодушным даже Дмитрий: «Молодец, Загитова, божественный номер».
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