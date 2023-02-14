«Мама разрешила»: фигуристка Косторная рассекретила своего бойфренда

Алена Косторная является самой обсуждаемой фигуристкой в России. Когда-то девушку называли талантливой спортсменкой своего поколения: она владела не только элементами ультра-си, но и отличалась эталонным скольжением. К сожалению, продолжить карьеру одиночницы ей помешали старые травмы. Вот почему она недавно объявила о своем переходе в парное катание. Однако на этом новости не закончились. Сегодня девушка вновь обрадовала поклонников, рассекретив личную жизнь.

В День всех влюбленных Алена представила публике своего избранника: им стал ее партер Георгий Куница. К слову, молодые люди знакомы уже давно. Когда-то юноша также являлся одиночником и вместе с чемпионкой Европы тренировался под руководством Этери Тутберидзе. Спустя некоторое время Куница ушел из группы в разряд парников. Теперь вместе с Косторной он планирует «перезапустить» свою карьеру.

«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — написала Алена в социальной сети.