«Полный шлак»: зрители высказались о новом спектакле сбежавшей из России Лии Ахеджаковой

Сбежавшая из России Лия Ахеджакова продолжает активно штурмовать сцены зарубежных театров со своими постановками. При этом цены на спектакли с участием актрисы-релокантки совсем не демократичные. Так, стоимость билета на ее вступления в Дубае составляет от 8 600 до 36 000 рублей.

Но зрителей смущает даже не это, пишет Telegram-канал ИА Регнум. По мнению многих, кто успел посетить спектакли Ахеджаковой, перформанс оставляют желать лучшего, а в игре актрисы нет ничего особенного.

Пользователи Сети пишут, что им было трудно высидеть два часа нудной и «галлюциногенной белиберды» и «психоделического нуара».

«Полный шлак. Фундаментальное разочарование и пьесой, и постановкой», «Идти стоит, лишь если вы прям мегафанаты Ахеджаковой, и то – вначале прочтите независимые рецензии», «Не совершите нашей ошибки, тем более, что билеты в Дубае в разы дороже», — высказывают мнение комментаторы в соцсетях.

