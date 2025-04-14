«Полный разврат»: Леру Кудрявцеву публично пристыдили за поведение

Журналистка Лаура Джугелия публично пристыдила телеведущую Леру Кудрявцеву. В личном блоге светская львица поделилась кадрами с подругой, не упустив возможности упрекнуть ее за нарушение диеты.

Лера Кудрявцева вместе с 6-летней дочерью Марией посетила праздник по приглашению Лауры Джугелии. Знаменитости снялись в обнимку на видео. Телеведущая пояснила: «У нас детский день рождения», на что журналистка отметила: «Снова вместе, снова рядом». Затем светская львица поделилась кадрами, на которых показала тарелку подруги с большим тортом, и пристыдила ее за несоблюдение диеты.

«Лер, это что? Шесть часов вечера», — высказалась Лаура Джугелия.

Увидев направленную на нее камеру телефона, Лера Кудрявцева закрыла лицо руками.

«Полный разврат», — заявила журналистка. Комментируя поведения подруги.

Сама ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ уже давно дала понять, что не реагирует на критику и хейт в свой адрес.

«Так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба, и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — утверждает Лера Кудрявцева.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев высмеял поправившуюся на 7 кг Леру Кудрявцеву. Певец подчеркнул: «Надо просто печенек меньше есть».