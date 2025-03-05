«Полный отстой»: Алексей Чумаков вышел из себя после выступления Марии Зайцевой

В очередном выпуске шоу «Один в один» экс-солистка дуэта «#2 Маши» Мария Зайцева перевоплотилась в певицу Леди Гагу. Алексей Чумаков, который сидел в жюри, признался, что не понимает творчество американской исполнительницы.

Мария Зайцева очень правдоподобно изобразила артистку — сделала эпатажную прическу в стиле Гаги и выбрала яркий наряд. Певица надела костюм, полностью украшенный пайетками, и исполнила хит знаменитости 2006 года Bad Romance.

Российская исполнительница после выступления обратилась к Чумакову, отметив, что он, вероятнее всего, не любит творчество американской звезды. И оказалась права.

«Ну по мне — это полный отстой вообще. Я вообще не понимаю Леди Гагу, хотя, когда послушал ее в дуэте с Тони Беннеттом великим… Великий Тони Беннет подтянул ее, и я, конечно, услышал все-таки певицу безусловно, а не звукоизвлекающее существо», — сказал певец.

Зайцева не обиделась на слова Алексея. Она давно дружит с Чумаковым и знает о его отношении к Гаге. Но артист все же похвалил номер Марии, заявив, что певица очень правдоподобно изобразила западную коллегу.

Напомним, в предыдущем выпуске программы певец вспомнил, как Анна Семенович «отпихивала» бедрами Ковальчук во время выступления «Блестящих».