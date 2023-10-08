«Полный лузер»: бывшие жены звезды сериала «Ментовские войны» объединились против него

Бывшие жены актера Константина Соловьева объединились против него, об этом сообщает НТВ.

В программе «Секрет на миллион» Константин Соловьев признался, что развелся со своей третьей супругой Анастасией Лариной. Несмотря на то, что актер не раскрывает причин развода, девушка рассказала, что инициатором разрыва стал Соловьев.

«Костя очень требовательный. Он требовал женской энергии, внимания, ласки», — рассказала Ларина.

Как выяснилось позже, у Лариной были натянутые отношения со второй супругой Соловьева — Евгенией Ахременко. Девушка увела мужчину из трехлетнего союза, в котором у него родилось двое детей. Долгое время Ларина считала себя виноватой и переживала из-за этого.

«Мне было тогда 20 лет. Я помню, что у меня были муки совести, я переживала, увидела страдания с той стороны. Все эти неприятные моменты я выслушивала», — рассказала она.

Однако уже после расставания со звездой сериала «Ментовские войны», третья супруга позвонила Ахременко, чтобы извиниться и объяснить, что ее бывший супруг не такой уж и хороший.

«Анастасия мне звонила год назад, сказать, что она ушла от Кости, что он полный лузер, и что мне повезло, так как я больше с ним не живу, и детям тоже», — рассказала бывшая жена актера.

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