«Не считаю, что он убивает чувства»: Буланова высказалась о брачном контракте с молодым мужем

Исполнительница Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Минувшим летом она стала женой бизнесмена Валерия Руднева. Избранник младше звезды 90-х на 19 лет. Недавно появились слухи, что певица настаивает на заключении брачного контракта. В беседе с mk.ru стало известно, что предприниматель сам предложил супруге сделку.

Изначально пара не заключала брачный контракт. По словам Булановой, она серьезно не думала об этом, хотя муж сделал ей такое предложение. В общем певица не отказывается от идеи сделки и во всем солидарна с супругом.

Также в разговоре с корреспондентами исполнительница высказалась об отношении к брачному контракту. Она отметила, что соглашение позволит защитить интересы как женщин, так и мужчин.

«Я считаю брачный контракт абсолютно нормальным явлением. Не считаю, что он убивает чувства. Чувства убивают неуважение друг к другу и нелюбовь», — поделилась мнением артистка.

Несмотря на огромное количество слухов, певица живет с мужем Валерием Рудневым душа в душу. Она, как и супруг, уже привыкла к перетолкам.

Ранее стали известны слова сына певицы Никиты Радимова, которые он произнес на свадьбе матери. Молодой человек выразил надежду на то, что мама наконец-то обрела семейное счастье.