Полный хаос: Максим Галкин* показал собаку и их с Пугачевой дом на Кипре

Уехавший из России в 2022 году Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сначала обосновался с семьей в Израиле, а после переехал на Кипр. Юморист вышел на связь и показал собаку, которую завел во время жизни в эмиграции.

Муж Примадонны поделился небольшим роликом в соцсетях. В кадре пес юмориста Рокки рвет на мелкие части бумажный пакет. Сын Галкина* Гарри пытался забрать его у собаки, но юморист попросил вернуть ему игрушку.