Полный хаос: Максим Галкин* показал собаку и их с Пугачевой дом на Кипре
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Уехавший из России в 2022 году Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сначала обосновался с семьей в Израиле, а после переехал на Кипр. Юморист вышел на связь и показал собаку, которую завел во время жизни в эмиграции.
Муж Примадонны поделился небольшим роликом в соцсетях. В кадре пес юмориста Рокки рвет на мелкие части бумажный пакет. Сын Галкина* Гарри пытался забрать его у собаки, но юморист попросил вернуть ему игрушку.
«С каждым пакетом у нас вот такое происходит», — отметил артист.
Из-за проказ Рокки диван и пол были усыпаны оставшимися частями пакета.
Звездные супруги завели пса, когда уехали в Израиль. Теперь они забрали собаку на Кипр — видимо животное стало их любимым питомцем.
Ранее Галкин* с Пугачевой посетили спектакль с участием Чулпан Хаматовой на Кипре. В конце представления они стоя аплодировали артистке.
*(признан иноагентом на территории РФ)