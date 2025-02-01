НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 февраля 2025, 12:24
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Полный хаос: Максим Галкин* показал собаку и их с Пугачевой дом на Кипре

Максим Галкин* показал собаку, которую завел еще в Израиле.
Полный хаос: Максим Галкин* показал собаку и их с Пугачевой дом на Кипре

© Starface.ru

Уехавший из России в 2022 году Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сначала обосновался с семьей в Израиле, а после переехал на Кипр. Юморист вышел на связь и показал собаку, которую завел во время жизни в эмиграции.

Муж Примадонны поделился небольшим роликом в соцсетях. В кадре пес юмориста Рокки рвет на мелкие части бумажный пакет. Сын Галкина* Гарри пытался забрать его у собаки, но юморист попросил вернуть ему игрушку.

Полный хаос: Максим Галкин* показал собаку и их с Пугачевой дом на Кипре

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«С каждым пакетом у нас вот такое происходит», — отметил артист.

Из-за проказ Рокки диван и пол были усыпаны оставшимися частями пакета.

Звездные супруги завели пса, когда уехали в Израиль. Теперь они забрали собаку на Кипр — видимо животное стало их любимым питомцем.

Ранее Галкин* с Пугачевой посетили спектакль с участием Чулпан Хаматовой на Кипре. В конце представления они стоя аплодировали артистке.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Максим Галкин
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