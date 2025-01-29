«Невероятный спектакль»: Пугачева и Галкин* стоя аплодировали Чулпан Хаматовой

Актеры Максим Суханов и Чулпан Хаматова выступили на Кипре со спектаклем «Записки сумасшедших». На представлении побывали Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Алла Пугачева. Примадонна не скрывала восторженных эмоций от увиденного.

Юморист выложил в соцсетях видео, на котором артистам дарят цветы в конце выступления. Галкину* очень понравился спектакль.

«Спасибо режиссеру Дмитрию Крымову, Максиму Суханову и Чулпан Хаматовой за невероятный спектакль. Счастлив, что побывал», — написал артист.

После шоумен снял Аллу Пугачеву, которая активно аплодировала Хаматовой и Суханову, а после крикнула: «Браво!».

По сюжету спектакля артисты в эмиграции пытаются найти своё место в изменившемся мире и примеряют всевозможные роли, стремясь понять себя самих. Отметим, что Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году с начала спецоперации на Украине.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что ее не задело решение Латвийского Национального театра запретить артистам из России ставить спектакль «Записки сумасшедших» на своей сцене. При этом сначала учреждение дало согласие на постановку.

*(признан иноагентом на территории РФ)