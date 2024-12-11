«Если принесут извинения»: первый продюсер группы «Руки Вверх!» Маликов назвал условия для примирения с Жуковым

«Примирение с Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным возможно, если они оба принесут свои публичные извинения за ту ложь, которую в течение 25 лет распространяли и продолжают распространять, всячески меня уничижая, стирая мое имя из истории и втаптывая его в грязь. Их действия порочат мою честь и деловую репутацию гражданина и профессионала. Это то, что касается публичной истории.

Что касается материального ущерба, который мне был нанесен, пусть они посчитают, сколько мне должны за 25 лет использования моих минусовых фонограмм, под которые они работали все свои концерты и обязаны были делать отчисления. Я от них ни копейки не получил. Пускай обсуждают и суммируют, а потом выходят на разговор. Я уверен, что Сергей никогда в жизни этого не сделает», - сообщил Маликов.