«Если принесут извинения»: первый продюсер группы «Руки Вверх!» Маликов назвал условия для примирения с Жуковым
© Предоставлено Андреем Маликовым
Первый продюсер и директор группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов рассказал, на каких условиях возможно его примирение с певцом Сергеем Жуковым. Эксклюзивный комментарий приводит сайт «Страсти».
«Примирение с Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным возможно, если они оба принесут свои публичные извинения за ту ложь, которую в течение 25 лет распространяли и продолжают распространять, всячески меня уничижая, стирая мое имя из истории и втаптывая его в грязь. Их действия порочат мою честь и деловую репутацию гражданина и профессионала. Это то, что касается публичной истории.
Что касается материального ущерба, который мне был нанесен, пусть они посчитают, сколько мне должны за 25 лет использования моих минусовых фонограмм, под которые они работали все свои концерты и обязаны были делать отчисления. Я от них ни копейки не получил. Пускай обсуждают и суммируют, а потом выходят на разговор. Я уверен, что Сергей никогда в жизни этого не сделает», - сообщил Маликов.
Мы поинтересовались, какой бы вариант устроил продюсера, чтобы фильм вернули к показу. Однако Маликов настроен категорически.
«Никакой. Потому что вся хронология, история тех лет перепутана, поставлена с ног на уши: города, даты, действия. У меня феноменальная память по этому поводу. Я помню все. Вот, пожалуйста, вам сцена из фильма. Аэропорт, они прилетают из Екатеринбурга зимой. Только это были не зима и не Екатеринбург. Летели они из Сочи 2 августа 1999 года. Что же с памятью твоей стало, Сергей? Забыл, как все было? Последняя сцена фильма, где на встрече Жуков обвиняет меня в получении от канала MTV-Россия по 50 000 долларов США за каждый эфир клипов – это вообще полный бред, абсурд и циничная, наглая ложь. Основатель телеканала Борис Зосимов недавно это мне подтвердил.
Продюсера не стали показывать в фильме под настоящим, моим именем. Но все, кто связан с шоу-бизнесом в России, прекрасно знают, что первым продюсером и создателем группы был я. А имя изменено только с одной целью – избежать юридических последствий. Потому что, если бы они поставили мое настоящее имя, я бы непременно подал иск и на кинокомпанию, и на Сергея лично», - рассказал продюсер.
Также Маликов поделился впечатлениями от просмотра фильма. Он заявил, что был разочарован премьерой.
«10 октября я поехал в кинотеатр и посмотрел премьеру. Я был полностью разочарован тем, что Сергей Жуков потерял память. Наверное, вместе с совестью. Все перепутано, все скомкано. Я понимаю, что этим фильмом он решил меня уничтожить. Я пока живой, Сергей. Я не сдаюсь», - сказал Маликов.
При этом продюсер признается, что не готов уступать права на часть песен ради восстановления отношений с Жуковым. Маликов отметил: 15 лет назад никто не думал, что когда-то механические права будут монетизироваться.
«Я не собираюсь уступать свои механические (изготовителя фонограмм) права, которые они мне уступили и передали в октябре 1999 года. Это была часть компенсации, в то время эти права, кстати, стоили ноль рублей ноль копеек: «На тебе, Андрей права, они нам не нужны!» И никто из них не знал, что через 15 лет начнется цифровая эпоха, и эти механические права начнут монетизироваться.
Сергей с нулевых годов начал втаптывать меня в грязь. Я на это не реагировал, потому что хотел забыть все, как страшный сон.
Сейчас он стал инициатором судебных разбирательств, а мы защищаемся. И наш российский суд – и арбитражный, и гражданский – признал за мной права изготовителя фонограмм. Исключительные права отданы мне на всю оставшуюся жизнь, бессрочно. Дело в том, что мои механические права изготовителя фонограмм связаны с авторскими и другими правами, которые они уступали компании JSP, а я их передал в управление издательству ДЖЕМ. И все это нужно решать совокупно – вместе со мной и Андреем Черкасовым, руководителем издательства ДЖЕМ. По-другому ничего не получится», - заключил Маликов.
Ранее сообщалось, что фильм о группе «Руки Вверх!» удалят со стриминговых платформ из-за споров вокруг песен, которые в нем звучат. Жуков считает такое решение незаконным.