«Полный аншлаг!»: Екатерина Гусева сыграет в спектакле Хабенского вместе с 15-летней дочерью

Екатерина Гусева сыграет в спектакле Хабенского вместе с 15-летней дочерью.

Звезда сериала «Бригада» выйдет на сцену театра со своей наследницей Анной, которая родилась в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Несмотря на свой возраст, девочка уже вовсю пробует свои силы в творческой сфере.

Екатерина опубликовалв в личном блоге снимок, который она сделала в гримерке вместе с дочерью в сценическом гримме.

Актриса рассказала, что спекаткль, в котором они с семьей примут участие, посвящен благотворительности, а средства от продажи билетов пойдут в фонд Константина Хабенского.

«20 апреля мы с дочкой выйдем на сцену МХТ и сыграем в спектакле Константина Хабенского "Поколение Маугли". Это благотворительный театральный проект... Наш спектакль спасает детские жизни, благодаря зрителям! Полный аншлаг! Благодарим вас, дорогие друзья, за ваши добрые, отзывчивые сердца, за желание помогать, за вашу любовь и неравнодушие!» — поделилась Екатерина в личном блоге.

Екатерина сообщила, что ее 15-летняя дочь не боится публичного внимания и что ранее она уже выходила на сцену вместе со звездной мамой, принимая участие в музыкальном шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Гусева рассказала об отношениях с мужем.

Также сообщалось, что 13-летняя дочь Филиппа Киркорова рассказала, как живет в школе в Дубае.